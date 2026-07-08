سمر تنسحب من التصفيات الكندية

أعلن الاتحاد الكندي للسباحة الثلاثاء انسحاب سمر ماكنتوش من بقية التصفيات المحلية المؤهلة لبطولة بان باسيفيك ​للسباحة بسبب المرض، بعد يومين من تحطيمها الرقم القياسي العالمي الأخير للسيدات من عصر «البدلة الفائقة».

واتخذت سمر قرار الانسحاب من التصفيات التي تجري في مونتريال بالتشاور مع مدربها والاتحاد، بعد أن سجلت أسرع وقت في تصفيات سباق 400 متر حرة في وقت سابق الليلة.

وقالت سمر، الحائزة ‌على ثلاث ‌ذهبيات أولمبية وثمانية ألقاب ​في بطولة ‌العالم: «أنا ⁠آسفة ​جدًا، لكن ⁠بناء على نصيحة أطبائي ومدربي، اتخذت القرار الصعب بالانسحاب من المسابقات المتبقية في التصفيات الكندية لعام 2026».

وأضافت صاحبة الـ19 عامًا: «بدأت أشعر بالمرض صباح الإثنين، وعلى الرغم من أنني كنت آمل أن أتمكن من مواصلة التصفيات، فإن هذا هو القرار الصحيح».

وكانت سمر حطمت آخر رقم ⁠قياسي عالمي في سباحة السيدات ‌من حقبة «البدل الفائقة» ‌الأحد الماضي بفوزها في نهائي سباق ​200 متر فراشة، إذ سجلت ‌زمنًا قدره دقيقتان و1.65 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي ‌الذي سجلته ليو زيجي منذ فترة طويلة وقدره دقيقتان و1.81 ثانية في دورة الألعاب الوطنية الصينية في أكتوبر 2009.

وكان ⁠من المقرر أن تختتم ماكنتوش مشاركتها في التصفيات الأربعاء بالمنافسة في سباق 200 متر متنوع فردي، وهو سباق آخر تحمل فيه بالفعل الرقم القياسي العالمي.