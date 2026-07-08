ترقب.. احتفالات.. وصدمة

تقلّبت أحوال جماهير منتخبي مصر والأرجنتين على مدى شوطي المواجهة الدراماتيكية بين الطرفين، التي كسِبها حامل اللقب بصعوبة 3-2، مساء الثلاثاء في مدينة أتالانتا الأمريكية، ضمن ثُمن نهائي كأس العالم 2026.. وعاشت جماهير المنتخبين أجواء قلق وترقب على وقع دراما كروية مثيرة انتهت بفرحة أرجنتينية عارمة في شوارع العاصمة بيونس آيرس ومدنٍ أخرى، بينها ميامي الأمريكية بالقرب من شاطئها الشهير.. وفي أحياء القاهرة وباقي المدن المصرية، اكتست وجوه المشجعين أمام الشاشات حزنًا وحسرةً كبيرين بعد تفريط «الفراعنة» في التقدّم 2-0 واستقبال ثلاثة أهداف متأخرة خطفت حلم التأهل التاريخي إلى دور الثمانية (وكالات)