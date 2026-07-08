اتحاد القدم يشترط السرية

شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الالتزام بثمانية متطلبات للمشاركة في الاجتماع غير العادي المقرر عقده عن بُعد في تمام الـ 1:00 من ظهر الأربعاء، الذي يتضمن التصويت إلكترونيًا على التعديلات الجديدة للنظام الأساسي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن أبرز الاشتراطات تتعلق بالحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى نظام التصويت الإلكتروني، مع قصر الحضور والتصويت على العضو المعتمد المستكمل لإجراءات التسجيل.

كما تضمنت المتطلبات بدء تسجيل الحضور عند الـ 12:00 ظهرًا، والالتزام بالزي الرسمي، وتشغيل الكاميرا طوال الاجتماع، وتوفير اتصال إنترنت مستقر لضمان سير الاجتماع والتصويت دون انقطاع.

وأوضح الاتحاد، في خطاب وجّهه إلى أعضاء الجمعية، أنه سيرسل روابط الاجتماع ونظام التصويت وبيانات الدخول عبر وسائل التواصل المسجلة، إلى جانب توفير الدعم الفني للأعضاء قبل وأثناء انعقاد الاجتماع.

وكانت «الرياضية» أشارت وفق خطاب أُرسل إلى الأندية، حصلت على نسخة منه، الأربعاء الماضي، إلى أن استقالة ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد خرجت من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، مضيفة أن جدول الأعمال يتضمن تعيين ثلاثة مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، إضافة إلى تعيين المراقبين المستقلين، وفي البند الخامس، تُصادق الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ18، المنعقد في 18 مايو الماضي.

ويختتم الاجتماع، بحسب جدول الأعمال، بالتصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

وتأتي الجمعية العمومية «غير العادية» للاتحاد في أعقاب استقالة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي من منصبه، حسبما أعلنه الإثنين الماضي عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»، موضحًا أنه سيدعو، وفقًا للإجراءات واللوائح النظامية، إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد.