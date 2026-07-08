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تحضيرات مستمرة

2026.07.08 | 12:13 am
خاض لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم حصة تدريبية، الثلاثاء، ضمن المرحلة الأولى من برنامج التحضيرات للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)
تحضيرات مستمرة

تحضيرات مستمرة

تحضيرات مستمرة

تحضيرات مستمرة

تحضيرات مستمرة

تحضيرات مستمرة