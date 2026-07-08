تحضيرات مستمرة

خاض لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم حصة تدريبية، الثلاثاء، ضمن المرحلة الأولى من برنامج التحضيرات للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)