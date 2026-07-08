سولباكن: هالاند لا يحب الاستعراض.. ويعرف كيف يساعدنا

وصف ستوله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم مهاجمه إرلينج هالاند بـ«اللاعب الفريد من نوعه»، وذلك قبل مواجهة إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم الأحد.

ويقدم هالاند أداء مذهلًا في مشاركته الأولى في كأس العالم، وفي أول ظهور للنرويج في النهائيات منذ 1998، مسجلًا سبعة أهداف حتى الآن، ليقود المنتخب إلى دور الثمانية.

وقال سولباكن في تصريحات صحافية الثلاثاء: «جميع اللاعبين العظماء لديهم حاجة لاستعراض قدراتهم، وعندما لا يكونون مشاركين بشكل مؤثر في اللعب، فإنهم غالبًا ما يتحركون في أنحاء الملعب ليقولوا: أنا هنا.. أما إرلينج، فلا يشغل نفسه بذلك».

وأضاف: «إنه يعرف ما يجيده، ويعرف كيف يمكنه مساعدة الفريق، وهذا ما حدث يوم الأحد.. لم يسبق أن كان هناك لاعب كرة قدم يلعب بهذه الطريقة».

وأشار المدرب، البالغ 58 عامًا، بهذا إلى الثنائية التي سجلها هالاند في الدقائق الأخيرة في الفوز المثير 2-1 على البرازيل، ليتدافع المشجعون النرويجيون الآن لعبور المحيط الأطلسي لحضور مباراة ربع النهائي التي يستضيفها ملعب ميامي.

وطرحت شركات الطيران تذاكر إضافية إلى فلوريدا للبيع، ونفدت المقاعد بسرعة فائقة بمجرد طرحها. وقال أويستين شميدت، المتحدث باسم شركة الطيران «ساس» لقناة «تي.في.2» النرويجية: «تُباع التذاكر بنفس السرعة التي يركض بها هالاند».