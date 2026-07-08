الأربعاء.. أبها يدشن التحضيرات

يدشن فريق أبها الأول لكرة القدم، الأربعاء، المرحلة الأولى من برنامج استعداداته للموسم الرياضي الجديد.

وتستمر المرحلة الأولى التي تضمن فحوصات طبية للاعبين وتمارين لياقية لمدة أسبوع، وبعدها ينطلق المعسكر خارجي في سلوفينيا بدءًا من 16 يوليو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل، وتتخلله مباريات تجريبية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وكانت إدارة النادي عقدت اجتماعًا برئاسة سعد الأحمري، الثلاثاء، بحضور الرئيس التنفيذي والجهاز الإداري، واستعرضت خلاله برنامج إعداد الفريق، كما ناقشت الأهداف الفنية والإدارية للموسم المقبل.

وعاد أبها إلى منافسات دوري روشن السعودي بعد تتويجه بطلًا لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.