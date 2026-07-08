بروفو: رينو تستهدف استقرار ألبين في فورمولا 1

كشفت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات عن خطة طويلة الأمد لفريقها «ألبين» المنافس في ​بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، ووضع فرانسوا بروفو الرئيس التنفيذي الجداول الزمنية، المتعلقة بالعودة إلى القمة، جانبًا ليركز على التحسن الفوري للفريق.

وأوضح بروفو أنه بعيدًا عن الخطط القديمة التي تمتد لثلاثة أو خمسة أعوام أو مئة سباق، فإن الأولوية الآن تحقيق الاستقرار لفريق احتل المركز الأخير في الترتيب العام عام 2025، لكنه ينافس الآن على المركز الخامس بين 11 فريقًا في ترتيب الصانعين بعد أن بدأ من جديد.

ولا يتقدم ألبين سوى بنقطة واحدة على فريق ريسنج بولز الذي يحتل المركز السادس، ولا يزال صعود الفرنسي بيير جاسلي إلى منصة التتويج في موناكو قيد الاستئناف.

وقال بروفو لرويترز خلال ‌سباق جائزة بريطانيا الكبرى: التعافي، بقيادة الرئيس ​الفعلي ‌للفريق ⁠فلافيو برياتوري والمدير ​التنفيذي ⁠ستيف نيلسن، كان حقيقيًا.

وأضاف: «أولويتي الوحيدة تحقيق الاستقرار للفريق، وإرساء أساس قوي له والبدء في التعافي العام الجاري، وهذا ما يحدث بالفعل،. هدفنا المركز السادس كحد أدنى، هذه المرحلة الأولى، وبناء على ذلك، سنحدد رؤيتنا الجديدة وطموحنا الجديد».

وأوضح، رينو تعتزم البقاء في فورمولا 1 على المدى الطويل، ‌وأشار إلى الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة كدليل على اهتمام الشباب المستمر ​بالسيارات، لكن التخطيط لا يمكن أن يبدأ ‌إلا بعد أن تصبح الأسس متينة.

وأضاف «عندما يكون الفريق في حالة ضياع تام، وعندما لا تكون ‌في أي مكان عليك أولًا تحديد أولويات قصيرة الأجل للغاية وإعادة تركيز الفريق على تحقيق نتائج ملموسة للغاية. هذا ما أسميه الخطة السنوية».