حصة متنوعة

تنوعت الحصة التدريبية لفريق النصر الأول لكرة القدم بين النواحي البدنية والفنية في مركز «دار النصر»، الثلاثاء ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الأعدادي للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ النصر)