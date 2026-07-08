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حصة متنوعة

2026.07.08 | 01:01 am
تنوعت الحصة التدريبية لفريق النصر الأول لكرة القدم بين النواحي البدنية والفنية في مركز «دار النصر»، الثلاثاء ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الأعدادي للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ النصر)
حصة متنوعة

حصة متنوعة

حصة متنوعة

حصة متنوعة