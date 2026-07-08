زيكو: واضحة وضوح الشمس.. أشياء غريبة رآها العالم

ذكر المصري مصطفى زيكو، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أن «أشياءً غريبة» حدثت خلال مباراة «الفراعنة» والأرجنتين، مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وفرط المصريون في تقدمهم 2-0 حتى الدقيقة 79، واستقبلوا 3 أهداف متأخرة، فخسِروا 2-3 أمام حامل اللقب، الذي عبر بصعوبة إلى ربع النهائي وينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا.

وفي تصريحٍ لشبكة «بي إن سبورتس» الرياضية التلفزيونية، قال زيكو الذي نزلت دموعه وهو يتحدث أمام الكاميرات حسرةً على ضياع فرصة التأهل: «قدمنا مباراة كبيرة أمام بطل العالم، لا أعرف ماذا حدث في الشوط الثاني».

واستطرد: «هناك أشياء غريبة حصلت، العالم كلّه رآها، واضحة وضوح الشمس»، فيما عبّر عن افتخاره بأداء منتخب بلاده وزملائه والمشجعين الذين دعموا «الفراعنة» منذ انطلاق البطولة.

وقدّم زيكو، الذي أحرز هدف مصر الثاني في المباراة وهدفين خلال المونديال، اعتذاره للمشجعين بعد مغادرة البطولة. وأوضح: «منذ بداية المباراة لم نشعر بالخوف من شيء، دخلنا من أجل الانتصار»، وكرّر ما قاله: «في الشوط الثاني حدثت أشياء غريبة، فاولات عكسية، وهدف لنا يُلغَى ولا أفهم السبب».

وأحرز زيكو هدفين أمام الأرجنتين، الأول أُلغِي بعد مراجعة شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد، والثاني احتُسِب وعزّز تفوق المصريين. لكن بطل نسخة 2022 أحرز ثلاثة أهداف بدءًا من الدقيقة 79 قلب بها تأخره إلى انتصارٍ صعب.