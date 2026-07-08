الاتحاد المصري: ما حدث جريمة.. ونطالب بالتحقيق مع الحكم

تقدّم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الدولي «فيفا» بعد مباراة الأرجنتين، الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم، مطالبًا بالتحقيق مع الفرنسي فرانسوا لوتيسيه، حكم الساحة، ومتهمًا إيّاه بـ «ارتكاب أخطاء تحكيمية فادحة» و«الكيل بمكيالين».

وفاز المنتخب الأرجنتيني بصعوبة 3-2 على نظيره المصري، الذي كان متقدمًا 2-0 حتى الدقيقة 79، على ملعب أتالانتا في مدينة أتالانتا الأمريكية.

وقدّم أبو ريدة الشكوى رسميًا إلى «فيفا»، وحمَّل فيها أخطاء طاقم الحكام مسؤولية التسبُّب في خسارة منتخب بلاده والخروج من المونديال.

وطالب أبو ريدة بالتحقيق مع الطاقم بالكامل بمن فيهم حكام تقنية الفيديو «VAR» بسبب «الأخطاء التحكيمية الفجّة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات». وقال عن هذه اللقطات: «نرى أنها لصالح منتخب مصر ونرى فيها أحقية الفراعنة في هدف صحيح وركلة جزاء».

ودعا رئيس الاتحاد المصري «فيفا» إلى استبعاد الحكم لوتيسيه والطاقم بالكامل من المونديال «بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة».

وحتى وقت نشر الخبر، لم يُعلِن الاتحاد المصري، عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تقديمه الشكوى، لكنه أبلغ الصحافيين بها وبمضمونها، عبر مركزه الإعلامي، ونقل إليهم إشادة أبو ريدة بأداء اللاعبين، حيث وصفه بالتاريخي فيما وصفهم بالأبطال، فيما اعتذر للشعب المصري عن عدم التمكن من الحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة، مؤكدًا شكره العميق للدعم الذي تلقّاه المنتخب من الجماهير والإعلام والمسؤولين والقيادة السياسية.