كونوا «بصمة» لا «بصمجية»!

لا أبالغ لو قلت اليوم سيكون يومًا مفصليًا في الكرة السعودية بعقد الجمعية غير العادية لاتحاد الكرة، ومن جدول أعمالها قبول استقالة رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.

- بحق لقد هرمنا «نقدًا» من أجل هذه اللحظة الذي أقر فيها المسحل بإرادته بأنه «فشل»، متصدرًا مسمى «أفشل رئيس» مر على اتحاد كرتنا «8 سنوات تقريبًا» دون منجز، دون تنفيذ أي استراتيجيات قالها ولم ينفذها اتحاده، فترجل مرغمًا لا بطلًا، والعقبى لبقية أعضاء مجلسه «التقليديين» في قدرتهم على إنجاحه أو النجاح معه.

- ولا أريد القول واصفًا: ستكون جمعية غير عادية تاريخية! فليس في أعضاء الجمعية منذ تولى اتحاد المسحل سيادة مفاصل إدارة كرتنا دورًا محوريًا في أي قرار تحولي، أو موقف يتناسب مع صلاحياتهم لو مرة واحدة!.

- ولكن أقول لهم ما قاله الزميل العزيز بتال القوس في برنامجه «في المرمى»: مستقبل اتحاد الكرة السعودي بيد أعضاء الجمعية، ممثلي الأندية، في هذا الوقت الحساس الذي تمر به كرتنا.

- وإن كان لي ما أضيفه على ما سبق بشكل أكثر وضوحًا وصراحة: لا تكونوا، أي أعضاء الجمعية، كما عهدناكم سابقا «بصمجية» على كل القرارات، بل ضعوا «بصمتكم» التي تحفظ لكم ولكرتنا ماء وجهها المهدر منذ تم تنصيب اتحاد الكرة الحالي في فترتين عدت كارثية، موازاة بما توفر له من ميزانية ووقت وفرص، وكنتم شركاء معهم للأسف!.