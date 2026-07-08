10 ملايين تنقل كانسيلو من الهلال إلى برشلونة

توصلت إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيرتها في شركة نادي الهلال يقضي بانتقال البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الأول لكرة القدم، إلى النادي الكتالوني بشكل نهائي نظير مبلغ يصل إلى 10 ملايين يورو، وفقًا لإذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، الأربعاء.

وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن توقيع الأوراق الرسمية لانتقال جواو كانسيلو، المعار من الهلال إلى برشلونة من يناير إلى يونيو الماضي، سيتم خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك، برغبة من الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الذي يرى استمرار كانسيلو مهمًا للفريق في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينضم كانسيلو إلى معسكر برشلونة في إنجلترا استعدادًا للموسم الجديد، بعد فراغه من إجازته عقب خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لكأس العالم 2026.

وكان كانسيلو انضم إلى الهلال في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وخاض بقميص «الأزرق» 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 هدفًا، قبل أن تتم إعارته إلى برشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويشارك معه في 23 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.