بعد 72 عاما.. سويسرا تبلغ ربع نهائي المونديال

بلغ المنتخب السويسري الأول لكرة القدم ربع نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ 72 عامًا، بعد فوزه على نظيره الكولومبي 4-3 بركلات الترجيح عقب تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي خلال المواجهة التي جرت الثلاثاء في مدينة فانكوفر الكندية.

ويعود الظهور الأخير لسويسرا في دور الثمانية بالمونديال إلى نسخة 1954 على أرضه حين خسر أمام النمسا 5-7.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم أهدرت كولومبيا ركلتي ترجيح مقابل ركلة لسويسرا التي حسمتها لصالحها.

وبهذه النتيجة، ضرب المنتخب السويسري موعدًا مع نظيره الأرجنتيني «حامل اللقب» ضمن منافسات الدور ربع النهائي في كنساس، السبت.