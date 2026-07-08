الخميس.. ميزان هتان ومقاتلي PFL MENA

تستعد الرياض العاصمة لاستقبال فعاليات أسبوع النزال لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا PFL MENA، التي تنطلق الخميس، بالمؤتمر الصحافي الرسمي ومراسم قياس الأوزان «الميزان»، تمهيدًا للأمسية القتالية المرتقبة، الجمعة، المقبل على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يشهد المؤتمر الصحافي حضور أبرز نجوم البطولة، الذين سيتحدثون عن استعداداتهم للمواجهات المنتظرة، قبل أن يحسم المقاتلون جاهزيتهم خلال مراسم قياس الأوزان، في آخر محطة تسبق انطلاق النزالات.

ويتصدر الحدث الرئيسي المقاتلة السعودية هتان السيف، التي تخوض أول نزال احترافي في مسيرتها تحت مظلة PFL MENA، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي في نزال استعراضي ضمن وزن متفق عليه، في أمسية ينتظر أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

وفي النزال المشترك الرئيسي، يلتقي السعودي مالك باسهل بالمغربي عماد العزامي في نزال استعراضي ضمن وزن الذبابة، فيما تتواصل منافسات البطولة في وزني الريشة والويلتر، حيث يواجه السوري شادي قباني المصري أحمد طارق، ويلتقي الجزائري إلياس بودغزام بالعراقي حسين سالم ضمن بطولة وزن الريشة.

وتشهد بطولة وزن الويلتر مواجهات تجمع المغربي بدر الدين دياني بالمصري يوسف عادل، والفلسطيني عمر حسين بالمصري أحمد درويش، إضافة إلى مواجهة المغربي وسام أخموش مع الجزائري عبد الكريم زواد، إلى جانب النزال الاحتياطي الذي يجمع اللبناني حسن شعبان بالأردني حازم كيالي.

وتتضمن البطاقة أيضًا مواجهة في وزن الويلتر بين الجزائري ريان عثماني والمصري إسلام مصطفى، ونزال الهواة في وزن الريشة الذي يجمع السعودي سعود الملحم بالمصري عبد الحليم الحوفي.