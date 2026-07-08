لوروينزو: دفعنا ثمن إهدار الفرص

أكد الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه دفع ثمن فشله في تحويل الضغط إلى أهداف بعد خروجه من كأس العالم على يد سويسرا بخسارته بركلات الترجيح 3ـ4 بعد تعادلهما سلبًا بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي في دور الـ 16.

وأوضح لورينزو أنَّ كولومبيا تستحق نتيجة أفضل ‌بالنظر إلى ‌المجهود الذي بذلته على مدار 120 ‌دقيقة ⁠في مباراة وصفها ⁠بأنها متقاربة وخططية ومتوازنة قائلًا: «ما كان ينقصنا، بلا شك، هو تسجيل هدف، وكنَّا نعلم أنها ستكون مباراة مغلقة للغاية، وخططية للغاية، ومتكافئة للغاية ومع ذلك، أعتقد أننا كنَّا نستحق أكثر قليلًا خلال الوقت الأصلي بسبب النوايا الهجومية التي ⁠كانت لدينا والتسديدات التي أطلقناها».

وأشار ‌لورينزو إلى أنَّ ‌المباراة فقدت إيقاعها مع تقدم الوقت، إذ بدأ التعب ‌يظهر على لاعبي الفريقين قبل أن ‌تؤدي حالة التعادل إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ودافع مدرب كولومبيا عن قراره باستبدال جون أرياس، لاعب الوسط، قائلًا: «التعب وخطر ‌حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد أن حصل على إنذار في الفوز ⁠على ⁠غانا في دور الـ 32 كانا سببًا في تغيير أرياس تخوفًا من غيابه في الدور المقبل لو تأهلت كولومبيا».

وأجرى لورينزو استبدال لويس سواريز في وقت متأخر من المباراة، بعد أن نال بطاقة صفراء في الدقيقة 60 قائلًا: «كنَّا نخشى أن يؤدي تدخل واحد متأخر إلى خسارة لاعب واحد وكذلك فقدان الطاقة وكانت لنا 15 محاولة. هذا عدد كبير، وعندما لا تسجل، فإنك تدفع ثمن ذلك. لا يوجد ما نلوم أنفسنا عليه. أحيانًا تدخل الكرة المرمى وأحيانًا لا تدخل».