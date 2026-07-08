ياكين: تغييراتي صنعت الفارق

أوضح السويسري مراد ياكين، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه تحلى بالصبر واستفاد من التبديلات الصحيحة في الوقت المناسب، ليتغلب بصعوبة على كولومبيا بركلات الترجيح، الأربعاء، ويصل إلى دور الثمانية بكأس العالم.

في ركلات الترجيح مالت الكفة لصالح سويسرا عندما تصدى جريجور كوبل، حارس المرمى، لركلة سدَّدها كوتشو هيرنانديز، بعد أن اصطدمت محاولة الكولومبي دافينسون سانشيز بالعارضة.

ثم سجَّل البديل روبن فارجاس ركلة الترجيح الحاسمة لصالح سويسرا، لتتغلب على كولومبيا 4ـ3 بعد التعادل السلبي بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال ياكين: «كان الأمر صعبًا في البداية، لكننا صمدنا وأظهرنا عقلية رائعة، ثم دفعت باللاعبين المناسبين في اللحظة المناسبة».

وحافظ فارجاس، الذي دخل الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، على رباطة جأشه بعد ذلك بقليل ليقود فريقه إلى دور الثمانية بكأس العالم للمرة الأولى ⁠منذ عام 1954.

وذكر ياكين «كان ‌الأمر مذهلًا حقًا أن أرى فارجاس يسدد تلك الركلة بقوة، وشعرت بارتياح ‌وسعادة كبيرين وهذه لحظة تاريخية. لقد حققنا أفضل إنجاز على الإطلاق ‌للمنتخب السويسري، لكن الرحلة مستمرة».

حول غياب جوهان مانزامبي عن المباراة بسبب الإصابة، بيَّن ياكين: «البديل أردون ياشاري أدى مهمته على أكمل وجه، وكان غياب جوهان ⁠ضربة قاسية، ⁠لكننا أبلينا بلاءً حسنًا كفريق، وكنَّا نعلم أنها مباراة تاريخية، فالتأهل إلى دور الـ 16 وفرصة الوصول إلى الدور ربع النهائي ليست أمرًا يحدث كل يوم، وعلينا أن نستوعب ما حدث تدريجيًّا وكان انتصارًا لا يُصدق، وعلينا التحلي بالصبر الشديد، لكننا قدَّمنا أداءً رائعًا اليوم، لذا أنا سعيد جدًّا بلاعبي فريقي».

وتواجه سويسرا في ربع النهائي الأرجنتين، حاملة اللقب، التي حققت عودة مثيرة وفازت على مصر 3ـ2، الثلاثاء.