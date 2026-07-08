أربيلوا يقود فولهام

أعلن نادي فولهام الإنجليزي تعاقده مع ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الأربعاء.

ووقّع المدافع السابق، البالغ 43 عامًا، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم 2010 عقدًا لمدة ثلاثة أعوام.

وقال فولهام، في بيان: «يسرّ النادي الإعلان عن تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًّا جديدًا لفولهام».

حقق أربيلوا مسيرة كروية حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين، إلا أنَّ حظوظه في تدريب النادي الملكي لم تكن على المستوى ذاته عندما حلَّ بدلًا من شابي ألونسو في يناير الموسم الماضي.

ويخلف أربيلوا، الذي سبق له اللعب في «بريميرليج» مع ليفربول، المدرب البرتغالي ماركو سيلفا الذي استقال بعد نهاية الموسم الماضي عقب قيادته الفريق إلى المركز الـ 11 في الترتيب، ويتولى حاليًّا تدريب بنفيكا البرتغالي.

ملأ سيلفا الفراغ الذي تركه مواطنه جوزيه مورينيو العائد إلى ريال مدريد، الذي سبق أن صرّح أربيلوا أنَّه لن يعمل تحت قيادته.

وتحدث أربيلوا بعد توقيع العقد مع فولهام قائلًا: «إنه لشرف عظيم لي أن أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع نادي فولهام، أقدم نادٍ في لندن وأشعر بمسؤولية كبيرة».

شهدت فترة أربيلوا القصيرة مدربًا لريال الخروج المبكر من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا على يد ألباسيتي من الدرجة الثانية، إضافة إلى عدة هزائم مؤلمة في الدوري الإسباني أنهت آماله في الفوز باللقب.

وخرج النادي الملكي من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني، منهيًا موسمه الثاني على التوالي من دون أي لقب.