جريزمان: حققت حلم الطفولة.. وأنتظر ميسي

أوضح الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم السابق، الأربعاء، أنَّه حقق حلم حياته بالانضمام إلى نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

ويستعد الدولي الفرنسي السابق لاستئناف منافسته مع ليونيل ميسي بعد أعوام من مواجهة قائد المنتخب الأرجنتيني في إسبانيا.

وانضم جريزمان «35 عامًا» إلى أورلاندو بموجب عقد يمتد حتى ‌2028 بعد أن ‌غادر أتلتيكو مدريد بصفته ‌هدافه ⁠التاريخي.

وقال جريزمان للصحافيين، خلال ⁠حفل تقديمه لاعبًا في الفريق: «منذ أن كنت في 18 من عمري، كان حلمي أن أنضم إلى الدوري الأمريكي، وكان من المهم جدًّا بالنسبة لي أن أصل في ⁠حالة بدنية وذهنية جيدة، ولهذا السبب ‌اتخذت هذه الخطوة وانسجمت ‌جيدًا مع النادي، وأحببت المدينة، وأطفالي ‌سعداء للغاية. إنها تجربة مذهلة وغير متوقعة ‌بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل أن نتمكن من رد هذا الحب».

وذكر جريزمان أنَّ زيارة ريكاردو موريرا، المدير الرياضي لأورلاندو، منزله في ‌مدريد قبل الانتقال أثَّرت عليه وساعدت في إقناعه بأن أورلاندو هي ⁠الوجهة ⁠المناسبة.

ويتطلع جريزمان إلى مواجهة ميسي مجددًا في قمة فلوريدا ضد إنتر ميامي.

وقد قضى الفرنسي موسمين إلى جانب الأرجنتيني في برشلونة بعد أعوام من التنافس بينهما عندما كان يلعب في صفوف أتلتيكو قائلًا: «أخبروني الكثير عن مباراة القمة المحلية وشاهدت المباراة الأخيرة، سيكون من دواعي سروري مواجهة ميسي مجددًا، وكذلك رودريجو «دي بول، الذي تربطني به علاقة جيدة جدًّا».