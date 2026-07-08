سولباكن: الحمى والسعال ورحلات الطيران ترعبني قبل الإنجليز

أكد النرويجي ستوله سولباكن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أنَّ عددًا من لاعبيه يعانون من وعكة صحية قبيل مواجهة إنجلترا في الدور ربع النهائي لكأس العالم، فجر الأحد المقبل.

وذكر سولباكن أنَّ يورجن ستراند لارشن، مهاجم المنتخب النرويجي، أحد اللاعبين الذين يعانون من مشاكل صحية.

وقال سولباكن، في المؤتمر الصحافي: «⁠الحقيقة، لم يصب سوى يورجن بالحمى، لكن كان هناك بعض السعال المتقطع بين اللاعبين وتوجد مكيفات الهواء والرحلات الجوية وغرف تغيير الملابس، وهناك 50 شخصًا في بعثة النرويج، ⁠لذلك سيكون من الغريب ألا تظهر ‌مشكلة ما».

وغاب ‌ماركوس هولمجرين بيدرسن عن الفوز 2ـ1 على ‌البرازيل في دور الـ 16 بسبب ‌المرض، على الرغم من أنَّ سولباكن يعتقد أنَّ ضغوط خوض كأس العالم ربما أثرت أيضًا على اللاعب البالغ عمره 25 عامًا.

ويحتل إرلينج هالاند، هداف المنتخب النرويجي، المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة الجارية بسبعة أهداف، متساويًا مع كيليان مبابي، قائد فرنسا، بينما يتأخر اللاعبان بفارق هدف واحد عن ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين ومتصدر قائمة هدافي كأس العالم 2026.