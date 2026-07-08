مونديال 2026.. الاتحاد المصري يطالب باستبعاد لوتيكسييه

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» استبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه من بقية منافسات كأس العالم 2026، منددًا بـ«أخطاء تحكيمية فادحة» خلال مباراة ثمن النهائي، التي خسرها المنتخب المصري أمام الأرجنتين «3ـ2».

ومن خلال رئيسه هاني أبو ريدة، طالب الاتحاد المصري نظيره الدولي، في بيان، بفتح تحقيق مع لوتيكسييه «بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام، والكيل بمكيالين، ما تسبب في خسارة منتخب مصر المباراة والخروج من المونديال»، وفق ما ورد في البيان.

كما طالب بحرمان الحكم الرئيس ومساعديه وحكام الفيديو من إدارة مباريات كأس العالم «بعد التحقيق في هذه الأخطاء، وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر، والتسبب في خسارته المباراة وخروجه من البطولة».

وانتقد بشكل خاص «الإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات»، التي رأى فيها «أحقية الفراعنة في هدف صحيح وركلة جزاء».