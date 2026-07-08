الاتحاد الكرواتي يودع زلاتكو
الشرح: زلاتكو داليتش خلال حصة تدريبية للمنتخب الكرواتي قبل مواجهة البرتغال في كأس العالم (المركز الإعلامي ـ الاتحاد الكرواتي)
زغرب ـ رويترز 2026.07.08 | 02:28 pm
أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، الأربعاء، استقالة زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الأول، من منصبه بعد تسعة أعوام قضاها مع الفريق، بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم 2026 بالخسارة 2ـ1 أمام البرتغال في دور الـ 32.
وخلال فترة داليتش مع الفريق، احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018، والثالث بنسخة 2022 في قطر، لكن الفريق خرج هذه المرة دون ميدالية.
وقال الاتحاد في بيان: «بعد نحو تسعة أعوام، قرر المدرب زلاتكو داليتش أن يطوي مرحلته الناجحة للغاية مع كرواتيا».
وأضاف: «المدرب داليتش، نتوجه بالشكر لك على كل شيء، الانتصارات والإنجازات والتأهل والميداليات والوحدة والاحترام، والتزامك الراسخ بالقتال من أجل كرواتيا داخل وخارج الملعب».