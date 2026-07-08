الاتحاد الكرواتي يودع زلاتكو

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة ​القدم، الأربعاء، استقالة زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الأول، من منصبه بعد تسعة أعوام قضاها مع الفريق، ‌بعد أقل ‌من أسبوع ​واحد ‌على ⁠وداع ​كأس العالم 2026 ⁠بالخسارة 2ـ1 أمام البرتغال في دور الـ 32.

وخلال فترة داليتش مع الفريق، احتلت كرواتيا المركز ⁠الثاني في كأس العالم ‌2018، ‌والثالث بنسخة 2022 ‌في قطر، لكن ‌الفريق خرج هذه المرة دون ميدالية.

وقال الاتحاد في بيان: «بعد نحو تسعة أعوام، قرر المدرب زلاتكو داليتش أن يطوي ⁠مرحلته ⁠الناجحة للغاية مع كرواتيا».

وأضاف: «المدرب داليتش، نتوجه بالشكر لك على كل شيء، الانتصارات والإنجازات والتأهل والميداليات والوحدة والاحترام، والتزامك الراسخ بالقتال من أجل كرواتيا داخل ​وخارج ​الملعب».