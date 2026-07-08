بسبب استضافة الآسيوية.. السوبر الإسباني بين قطر ومصر

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن دخول قطر لاستضافة بطولة السوبر الإسباني لعام 2027، التي كان من المقرر أن تستضيفها السعودية، لكن تم التأجيل بسبب استضافتها بطولة أمم آسيا في التوقيت ذاته.

ونقل الصحافي الإسباني أبيك ديب، التابع لموقع «One Football» الرياضي، أنه من المرجح أن تستضيف الدوحة نسخة 2027 المقبلة، في الوقت الذي رجحت مصادر دخول مصر على خط الاستضافة للنسخة ذاتها.

يذكر أن عقد الاستضافة لبطولة السوبر الإسباني المبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع وزارة الرياضة في السعودية عام 2019، يستمر حتى عام 2030، وتحولت البطولة إلى نظام أربعة فرق «بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف الكأس». واستضافت السعودية البطولة ست نسخ في الأعوام الماضية، ثلاث في جدة، ومثلها في الرياض.