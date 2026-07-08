الاتحاد البرتغالي يعلن رحيل مارتينيز

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الأربعاء، رحيل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب الأول، بعد الخروج من دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «يتقدم الاتحاد البرتغالي بجزيل الشكر إلى ‌روبرتو مارتينيز ‌وجهازه المعاون على ​احترافيتهم ‌وتفانيهم ⁠خلال الثلاثة ​الأعوام ⁠ونصف العام الماضية، التي شهدت الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2025».

وأشار البيان إلى أن رئيس الاتحاد يعمل حاليًا على تعيين مدرب جديد ⁠بهدف مواصلة تعزيز الطموح ‌وثقافة ‌الفوز خلال البطولات المقبلة.

وأعلن ​مارتينيز عقب ‌الخسارة أمام إسبانيا، الإثنين الماضي، إنه سيترك منصبه ووصف هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للفريق.

وقال ‌مارتينيز إن عقده انتهى، وإن قيادة كرة القدم ⁠البرتغالية لديها ⁠الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.

وأضاف مارتينيز في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «جئت إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنه دون الفوز بها لا جدوى من الاستمرار، أمام مجلس الإدارة في الاتحاد والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب ​الجديد، ينتهي ​عقدي اليوم، وليس هناك الكثير لأقوله».