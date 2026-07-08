عمومية اتحاد القدم.. انتقاد.. تحفظ.. وإعلان موعد التسليم

تحفّظ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم «المستقيل»، على عبارة «غير لائقة» التي ذكرها سليمان آل هتلان، ممثل نادي الهلال، خلال الجمعية العمومية «غير العادية» التي عقدت ظهر الأربعاء «عن بعد» عبر الاتصال المرئي، وفق ما كشف عنه مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن ممثل الهلال اعترض على طريقة الاجتماعات، التي تتم عن بعد، من خلال وضع محادثة، وكتم الصوت أثناء عملية التصويت، إذ طلب أن تكون هناك نقاشات، ورفع اليد لمنح الوقت للمناقشة، كما في الاجتماعات الحضورية السابقة.

وبين المصدر نفسه أن المسحل، الذي بدأ الجمعية بإعلان استقالته، رد على آل هتلان، وقال: «في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الآسيوي، التي تتم عبر الاتصال المرئي، يُتخذ الإجراء نفسه، ويكون الطلب على المداخلات كثيرة، الزملاء تواصلوا معك بشكل فوري، وكان لديك ملاحظة جوهرية، وبلغتهم، وهذا كرم منك، وهدفنا الأساسي لمجلس الإدارة إتاحة المجال، وفتح الانتخابات بشكل مبكر، ولا نسعى إلى التعديل الجوهري للنظام الأساسي».

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية «غير العادية» للاتحاد الكرة عند الـ 01:00 من ظهر الأربعاء، بمناداة الأعضاء ممثلي الأندية، إذ شارك 46 عضوًا، وتغيب ممثلو أندية الشباب والرياض ومحايل، وتم التصويت على جدول الأعمال، وكذلك التعديلات الجديدة في النظام الأساسي والانتخابات، بموافقة 42 عضوًا، مع امتناع ثلاثة أعضاء، ورفض عضو واحد.



وراقب الاجتماع ثلاثة مراقبين مستقلين، وهم: هشام قاسم، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة، وعلي الشهري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج، وخالد السعد، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش.

واقترح آل هتلان، ممثل الهلال، أن يكون التصويت على التعديلات في الاجتماعات المقبلة بشكل «مفصّل» لكل فقرة أو نص، على سبيل المثل «نادي الهلال يرى الموافقة على سبع تعديلات، بينما يتحفظ على تعديل معين»، مشيرًا إلى أنه من الخطأ أن يتم التصويت على جميع التعديلات مرة واحدة، الأمر الذي جعل المسحل يرد على ممثل الأزرق العاصمي، وتأكيده على أنه في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك الآسيوي، التي تتم عبر الاتصال المرئي، يُتخذ الإجراء نفسه، وأن الطلبات على المداخلات كثيرة.

وقال المسحل: «تواصلوا معك الزملاء بشكل فوري، وكان لديك ملاحظة جوهرية، وبلغتهم، وهذا كرم منك، هدفنا الأساسي في مجلس الإدارة فتح الانتخابات بشكل مبكر، ولا نسعى إلى التعديل الجوهري للنظام الأساسي».

وطالب ممثل الهلال عقد ورشة عمل للأعضاء قبل أي تعديلات في النظام الأساسي أو المنتخبات، وهو ما أيده طلال العبلان، ممثل نادي الحزم، ليرد المسحل قائلًا: «شكرًا لك، ممكن نحن قصرنا بصراحة، توقعنا التعديلات نوعًا ما مباشرة، ولم يتم عقد ورشة عمل، نعدكم من الآن في الجمعية العمومية المقبلة، إذا كان هناك تعديلات، سيتم عقد ورشة عمل، ولن تقبل أي تعديلات قبل أن يتم عقد ورشة عمل مع الأعضاء، وحقكم علينا».

وشهدت الجمعية مداخلة من البرتغالي جوزيه سميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، بتقديم الشكر للمسحل باسمه وباسم نادي النصر على كل ما قدموه لرياضة كرة القدم السعودية، متمنيًا له التوفيق ونجاحه مستقبلًا.

وشهدت الجمعية العمومية «غير العادية» مداخلة من خالد الغامدي، رئيس النادي الأهلي، وقال موجهًا حديثه للمسحل: «شكرًا على كل ما قدمته، وأي عمل المأمول منه أن تكون نتائجه جيدة، لكنها النتائج في علم الله، وهذا لا يلغي الجهد المبذول ولا النوايا التي وجدناها، شخصيًا خلال ثلاثة مواسم، وبحكم وجود مشاركات خارجية للأهلي، وفقنا الله فيها، وجدت كل التعاون منك، ومن كافة أعضاء الاتحاد في كل صغيرة وكبيرة».

وختم المسحل مداخلته بالاعتذار لعدم شرح مواد التعديلات بسبب ضيق الوقت، إلا أنها كانت مواد بسيطة وموافقة أكثر من 90 في المئة، دليل على أن الأمور كانت واضحة، كاشفًا عن استمراره حتى نهاية الانتخابات في أواخر أغسطس المقبل، وإنهاء إجراءات الاستلام والتسليم.