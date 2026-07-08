أشرف لـ«الرياضية»: رحلة «حدوتة» بدأت منذ أكتوبر

أكد لـ«الرياضية» المخرج المصري مازن أشرف أن العمل مع الممثل أحمد حلمي يمثل واحدة من أبرز المحطات المهنية في مشواره الفني.

وبيّن أشرف أن العمل مع الممثل الكبير كان هدفًا شخصيًا بالنسبة له منذ أعوام، خاصة أن الأخير يعد من الفنانين الذين كان لهم تأثير مبكر في علاقته مخرجًا بالسينما واختياره لاحقًا طريق الإخراج.

ويتعاون المخرج مازن أشرف مع أحمد حلمي في فيلمه الجديد «حدوتة»، في خطوة تمهد لعودة حلمي إلى البطولة السينمائية بعد غياب استمر أربعة أعوام.

وأضاف أشرف أن رحلة الفيلم بدأت فعليًا منذ أكتوبر 2025، إذ سبقت التصوير أشهر طويلة من التحضيرات الفنية ومعاينات مواقع التصوير المختلفة، لافتًا إلى أن طبيعة العمل فرضت تحديات إنتاجية وفنية عديدة، إلا أن التعاون الكبير بين جميع عناصر الفريق أسهم في إنجاز الفيلم بالشكل الذي كان مخططًا له منذ البداية.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب أحمد حلمي، كلٌّ من أمينة خليل، وخالد الصاوي، وماجد المصري، ورحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، بينما تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية.