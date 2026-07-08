التعاون يقترب من كسر عقد بلعيد

اقتربت إدارة نادي التعاون من إبرام صفقة لخطف الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب فريق شبيبة القبائل، والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي القصيمي، دخلت في مفاوضات رسمية، مع شبيبة القبائل، على أن تعمل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، البالغ مليون يورو، لتسريع الصفقة.

وبدأ بلعيد «27 عامًا» تجربته الاحترافية الأولى في عمر الـ 20 عامًا، مع نادي حسين داي الجزائري موسم 2019ـ2020، ولعب بقميصه 23 مباراة، قبل الانتقال إلى نادي اتحاد العاصمة 2023ـ2024، حينها شارك بصفوفه في 137 مباراة، وفي الموسم قبل الماضي، خاض تجربة احترافية خارج الجزائر مع نادي سينت ترويدن البلجيكي، ولعب 23 مباراة قبل العودة إلى بلاده والموسم الماضي، ليشارك في 33 مباراة.

ويملك بلعيد، 19 مباراة دولية، ودافع عن ألوان «محاربو الصحراء» في نهائيات كأس العالم التي تنظم حاليًا في أمريكا وكندا والمكسيك، وشارك أمام الأردن والنمسا، وحل في مقاعد البدلاء أمام الأرجنتين وسويسرا.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 1.8 مليون يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت العالمي.