شوبير لـ«الرياضية»: مصطفى جعلني أسعد شخص في العالم

أشاد أحمد شوبير، أسطورة الكرة المصرية وحارس مرمى منتخب بلاده السابق، بالأداء البطولي للاعبين عقب المواجهة التي خاضها منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم، التي قدّم خلالها الفراعنة واحدًا من أقوى عروضهم على الرغم من وداع البطولة بالخسارة 3ـ2.

وأكد شوبير خلال حديثه لـ«الرياضية» أنّ المنتخب كسب احترام العالم بأدائه المشرف، فيما عبّر عن فخره الكبير بنجله مصطفى، الذي خطف الأضواء بتصديه لركلة جزاء سددها ليونيل ميسي، إلى جانب العديد من التصديات الحاسمة التي جعلته أحد أبرز نجوم المباراة.

وأضاف شوبير أنّ منتخب مصر قدّم مباراة استثنائية أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أنّ جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بذلوا أقصى ما لديهم، وتحملوا الكثير من الصعوبات، ونجحوا في تشريف مصر وقارة إفريقيا والوطن العربي.

وقال شوبير إنّ المنتخب ودّع البطولة «مرفوع الرأس»، بعدما نال إعجاب وتقدير المتابعين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أنّ الأداء الذي ظهر به الفريق، ولا سيما في المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين، كان محل إشادة واسعة.

وأضاف أنّ نتيجة اللقاء، من وجهة نظره، لم تعكس ما جرى على أرض الملعب، موضحاً أنّ منتخب مصر فرض سيطرته على مجريات المباراة، وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتعزيز تقدمه، كما سجل هدفاً لم يُحتسب، إلى جانب الروح القتالية الكبيرة التي أظهرها اللاعبون في الدفاع عن مرماهم طوال اللقاء.

وحول أسباب خسارة المنتخب لتقدمه، قال شوبير إنّ الفريق تعرض، بحسب رؤيته، لقرارات تحكيمية مؤثرة، مؤكدًا أنّ العديد من نجوم كرة القدم السابقين والإعلاميين حول العالم تحدثوا عن تلك الحالات، عادًا أنّ منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي في أكثر من مناسبة خلال المباراة.

وعلى الرغم من مرارة الخروج، شدد شوبير على أنّ منتخب مصر أثبت بما لا يدع مجالًا للشك قدرته على منافسة أقوى منتخبات العالم، لافتًا إلى أنّ الفريق قدّم مستويات مميزة طوال مشواره في البطولة، وسبق ذلك نتائج إيجابية خلال فترة الإعداد، من بينها التعادل مع إسبانيا والخسارة أمام البرازيل بفارق هدف بعد أداء قوي ومشرف.

وعن نجله مصطفى، الذي تألق خلال اللقاء، قال أسطورة حراسة المرمى المصرية: «أنا أسعد إنسان في العالم بما حققه مصطفى في المونديال، وفخور جدًا بما قدمه، كنت واثقًا أنّه عندما تتاح له الفرصة سيُثبت للعالم كله أنّه حارس مرمى عالمي من نوع فريد».

واختتم شوبير تصريحاته برسالة مؤثرة إلى نجله وزملائه في المنتخب، قائلًا: «أرفع رأسك.. لقد شرفت بلدك، أنت وكل زملائك، ما قدمتموه سيظل مصدر فخر لكل المصريين، بعدما أثبتم أنّ منتخب مصر قادر على الوقوف ندًا أمام كبار العالم».