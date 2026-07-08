الجيل يحتفي بـ7 آلاف ساعة تطوعية

اختتمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الجيل برامجها المجتمعية للموسم الرياضي 2025ـ2026، في حفل نظم بحضور أحمد صائم، نائب رئيس مجلس الإدارة، احتفاءً بالمنجزات التي حققها الفريق التطوعي طوال الفترة الماضية، وتقديرًا للشركاء والمتطوعين الذين أسهموا في نجاح المبادرات المجتمعية.

وشهد الحفل استعراض أبرز مؤشرات الأداء للموسم، إذ نفذت إدارة المسؤولية الاجتماعية في النادي الإحسائي 43 برنامجًا ونشاطًا مجتمعيًا، استفاد منها 12.148 مستفيدًا، بمشاركة 380 متطوعًا ومتطوعة، قدموا ما مجموعه 7.018 ساعة تطوعية، في تأكيد على الدور المجتمعي للنادي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

وشهد الحفل تكريم المدارس الأكثر مشاركة في برامج وفعاليات النادي خلال الموسم، إذ حلت مدرسة الأفق للطفولة المبكرة في المركز الأول بـ300 مشارك، تلتها مدرسة صفية بنت حيي الابتدائية بـ261 مشاركًا، ثم مدرسة ديوان النهضة الأهلية بـ232 مشاركًا، فيما حلت مدرسة «الثانية والأربعون الابتدائية» في المركز الرابع بـ202 مشارك.

وكرمت إدارة المسؤولية الاجتماعية أفضل 20 متطوعًا ومتطوعة تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة خلال الموسم، كما جرى تكريم عدد من القادة التطوعيين المتميزين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح المبادرات والبرامج المجتمعية.