عداؤو المونديال.. الحكام يواكبون السرعة والتحضير قبل 4 أعوام

عندما تُحسم مباراة في كأس العالم لكرة ​القدم بقرار في أجزاء من الثانية باللحظات الأخيرة، فإنه من المتوقع أن يكون الحكم في المكان والوقت المناسبين، وهذا ليس سهلًا عند مواجهة كل شيء بدءًا من رطوبة ميامي وحتى الارتفاع الشاهق الذي يجهد الرئتين في مكسيكو سيتي.

وفي حين يركز المشجعون على اللاعبين الذين يسعون لتسجيل الأهداف، فإن الحكام يركضون بالسرعة نفسها ويقطعون عادة ما بين 12 و13 كيلومترًا في المباراة الواحدة، وفقًا للاتحاد الدولي للعبة «الفيفا»، وهي مسافة مماثلة لما يقطعه العديد من اللاعبين.

وغيرت هذه الحقيقة الطريقة التي يُعد بها الفيفا الحكام لأكبر بطولة في اللعبة، إذ أوضح «فيفا» الأربعاء: «إعداد الحكم لكأس العالم 2026 بدأ قبل نحو أربعة أعوام».

وكانت هذه الاستعدادات مثل التي يخضع لها رياضيو النخبة، إذ خضع الحكام لفحوص بدنية متكررة مع تكثيف ‌التدريبات بشكل كبير ‌في الأشهر الستة التي سبقت البطولة.

ويتجاوز التحدي مجرد المسافة، إذ قد يدير ​الحكم ‌مباراة ⁠وسط رطوبة خانقة ​في ⁠ميامي، أو يركض في مباراة أخرى وراء اللعب على ارتفاع يزيد عن 2200 متر فوق مستوى سطح البحر في مكسيكو سيتي، وما يصاحب ذلك من رحلات طيران طويلة وتغيير في المناطق الزمنية ودرجات حرارة قاسية، ما يفرض على الحكام متطلبات تشبه سباقات التحمل والقدرة.

وقال «فيفا» إن الدروس المستفادة من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة كانت لا تقدر بثمن في إعداد الحكام لمواجهة «الحرارة والرطوبة، وأيضًا المناطق الزمنية المختلفة».

ويتدرب الحكام على التحمل والقوة والسرعة والرشاقة والتسارع، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال محاكاة تشبه المباريات، بينما يدقق خبراء الأداء في كل انطلاقة سرعة، ونبضة قلب، ودورة ⁠تعافي، والهدف الوصول إلى كل لحظة حاسمة قبل حدوث الجدل.

وربطت الأبحاث بين ‌الإرهاق، وضعف التمركز، وضيق زوايا الرؤية، وبطء ردود الفعل، وكلها مقومات لنوعية ‌من الأخطاء قد تبقى خالدة في تاريخ كأس العالم، ولهذا السبب يعامل الفيفا ​الحكام الآن مثل اللاعبين تمامًا.

ويضم طاقم تحكيم كأس ‌العالم الحالية 52 حكمًا للساحة، و88 حكمًا مساعدًا، و30 حكمًا للفيديو، من 50 اتحادًا وطنيًا عضوًا في ‌الفيفا.

ويُقيم الحكام في ميامي، ويعيشون في بيئة قائمة على التدريب والتغذية والتعافي والإعداد الفني، بمساعدة 12 اختصاصيًا طبيًا وعشرة اختصاصيين في العلاج الطبيعي، إضافة إلى طاه مدرب على التغذية الرياضية.

وتراقب أجهزة تحديد المواقع «جي.بي.إس» معدل المجهود المبذول، وتقيس أجهزة استشعار معدل ضربات القلب للجهد المبذول، ويساعد اختبار حمض اللاكتيك في الدم «المسؤول عن إنتاج الطاقة للجسم دون أكسجين» الأطقم الطبية على تحديد كيفية استجابة الجسم للمجهود. وبناء على ‌ذلك، يتم تعديل الأحمال التدريبية بدقة علمية.

وتشهد الأيام الثلاثة التي تسبق المباريات جلسات محاكاة للمباريات، إلى ⁠جانب تدريبات التسارع والسرعة ⁠القصيرة والقصوى.

وصرح «فيفا»: «اليومان اللذان يعقبان المباريات يخصصان لتدريبات التعافي النشط إلى جانب التدليك والعلاج بالتبريد، ما يساعد على تحقيق تعاف أسرع وأكثر فاعلية».

كما قدم الفيفا مكملات الترطيب، وأعاد تصميم جداول التدريب للحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ومن السهل إغفال هذا المجهود والمتطلبات الكثيرة لأن الحكام نادرًا ما يظهرون في أبرز لقطات المباريات.

ومع ذلك، وجدت الدراسات أن الركض عالي الكثافة يمكن أن يمثل أكثر من ثلث تحركات الحكام خلال مباريات النخبة، حيث ترتفع معدلات ضربات القلب في كثير من الأحيان إلى ما بين 80 و100 في المئة من المستويات القصوى.

وعلى الرغم من هذا الإعداد، تظل الإصابات واردة الحدوث.

وفي فوز المنتخب الأمريكي 2ـ0 على أستراليا بدور المجموعات، سقط الحكم الألماني فيلكس تسفاير بسبب تقلصات عضلية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ما تطلب مساعدة لاعبي ​الفريقين، إضافة إلى حكم مساعد لتمديد ساقه والتخلص من ​التقلص حتى يتمكن من استكمال المباراة.