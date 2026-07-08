الصحف المصرية بعد الخسارة: «أداء بطولي.. خرجنا مرفوعي الرأس»

تفاعلت الصحافة المصرية والمواقع الرياضية المصرية بشكل واسع مع خروج منتخب مصر الأول لكرة القدم من دور الـ16 في كأس العالم 2026 عقب خسارته الدرامية أمام الأرجنتين بنتيجة 3ـ2، بعدما كان «الفراعنة» متقدمين بهدفين حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يقلب حامل اللقب النتيجة، ويحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وعلى الرغم من مرارة الإقصاء، اتفقت معظم الصحف المصرية على الإشادة بما قدمه المنتخب، مع توجيه انتقادات حادة للقرارات التحكيمية التي صاحبت اللقاء.

وكتبت «اليوم السابع» أن المنتخب ودع البطولة «بعد أداء بطولي»، مؤكدة أن مصر كانت على أعتاب كتابة تاريخ جديد قبل أن تحسم خبرة الأرجنتين المواجهة في اللحظات الأخيرة، كما وصفت المباراة لاحقًا بأنها واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل بسبب القرارات التحكيمية، عادة أن بعض الحالات أثرت بصورة مباشرة على نتيجة اللقاء.

أما «المصري اليوم» فركزت على حالة الغضب التي أعقبت المباراة، مشيرة إلى أن المواجهة لم تتصدر العناوين بسبب الريمونتادا الأرجنتينية فقط، بل أيضًا بسبب الجدل التحكيمي، الذي أثار موجة واسعة من الاعتراضات، وأبرزت ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عادة أن القرارات المثيرة للجدل كانت محور النقاش بعد صافرة النهاية.

من جانبها، عنونت «بوابة الأهرام» الخروج المصري بعبارة «مصر تودع كأس العالم مرفوعة الرأس»، مشيرة إلى أن المنتخب قدم أداءً كبيرًا أمام بطل العالم، إلا أن النهاية جاءت وسط احتجاجات واسعة على قرارات الحكم وتقنية الفيديو، مع إبراز حالة الإحباط التي سادت الشارع الرياضي المصري عقب ضياع فرصة بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في التاريخ.



كما ركزت وسائل الإعلام المصرية على تصريحات الجهاز الفني واتحاد الكرة، إذ جرى التأكيد على أن المنتخب تعرض لعدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، مع المطالبة بمراجعة أداء طاقم التحكيم وتقنية الفيديو، في الوقت الذي شددت فيه أغلب الصحف على أن المنتخب غادر البطولة مرفوع الرأس بعد أفضل مشاركة مونديالية في تاريخه، وأن الأداء أمام الأرجنتين عزز من ثقة الجماهير بمستقبل «الفراعنة» على الرغم من الخروج المؤلم.