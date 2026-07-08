روزمير سيفيكو لـ«الرياضية»: البوسنة تملك المستقبل.. والوحدة قادر على العودة

يُعد المدرب البوسني البلجيكي روزمير سيفيكو أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة الأوروبية والتجربة الخليجية، إذ يحمل رخصة التدريب الاحترافية UEFA Pro، وسبق له العمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب البوسني الأول، كما خاض تجارب تدريبية متعددة مع أندية بارزة في أوروبا وآسيا والعالم العربي.

وفي حواره مع «الرياضية»، يتحدث سيفيكو عن تقييمه مسيرة منتخب البوسنة والهرسك، وما يحتاجه الفريق للعودة إلى المنافسة الدولية، كما يكشف عن رؤيته حول كرة القدم السعودية، وتجربته مع الوحدة، وطموح العودة إلى دوري روشن السعودي.

01

كيف تقيّم أداء منتخب البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026 بعد خروجه من دور الـ 16.. وما أبرز العوامل التي أثرت على أداء الفريق؟

أعتقد أنّ الفريق قدّم مستويات جيدة، وأظهر جودة وإمكانات واضحة، لكن بعض اللاعبين الشباب ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الخبرة في هذا المستوى العالي، فالبطولات الكبرى تحتاج إلى النضج والخبرة، وهما أمران يكتسبهما اللاعب من خلال المشاركة المستمرة.

عملت مدربًا رئيسًا لمنتخب البوسنة والهرسك بين عامي 2020 و2021، لذلك أعرف بعض اللاعبين جيدًا، وأدرك إمكاناتهم، ومنذ ذلك الوقت، ظهر أيضًا عدد من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون موهبة كبيرة.

أرى أنّ الخروج من البطولة كان إلى حد كبير نتيجة طبيعية لقلة الخبرة في المنافسات الدولية الكبرى، لكن في الوقت نفسه فإنّ الأساس موجود، وهناك مواهب قادرة على تقديم الأفضل مستقبلًا، المهم الآن هو مواصلة العمل في الاتجاه الصحيح، وتعزيز روح الوحدة داخل الفريق، والتحلي بالصبر، وأنا مقتنع بأنّ النجاح سيأتي مع الاستمرار والتطوير.

02

ما الذي يحتاجه منتخب البوسنة والهرسك خلال الأعوام المقبلة ليصبح أكثر قدرة على المنافسة في البطولات الدولية الكبرى؟

الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء تحليل شامل ومفصل للمشاركة في كأس العالم، لمعرفة الأخطاء التي حدثت وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

لكن في كرة القدم لا يوجد وقت طويل للتوقف عند الماضي، لأنّ الاستحقاقات المقبلة قريبة، ومنها منافسات دوري الأمم الأوروبية التي تبدأ في سبتمبر، حيث تنتظر المنتخب مواجهات قوية خارج أرضه أمام بولندا ورومانيا، إضافة إلى مباريات أمام السويد وبولندا، يجب الاستفادة من تجربة كأس العالم، والعمل على تطوير اللاعبين الشباب، مع التركيز على الاستقرار والوحدة وروح المجموعة.

الخبرة التي اكتسبها اللاعبون في هذه البطولة ستكون مهمة جدًا، ومع الصبر والاستمرارية والعمل الجاد، أؤمن بأنّ منتخب البوسنة والهرسك سيكون أكثر قدرة على المنافسة مستقبلًا.

03

كيف تقيّم تجربتك الحالية مع نادي الوحدة في دوري يلو، من حيث مستوى الفريق وطموح العودة إلى دوري روشن السعودي؟

أعتقد أننا حققنا نتيجة جيدة جدًا، خاصة إذا نظرنا إلى وضع الفريق عندما وصلت، كان نادي الوحدة يحتل المركز السابع عشر، ويصارع من أجل البقاء، لكننا نجحنا في إنهاء الموسم بالمركز العاشر، ولو امتلكنا بعض الحظ الإضافي، ربما كنا نافسنا حتى على مقعد في ملحق الصعود، وبالنظر إلى الظروف التي تسلمت فيها المهمة، أعد ما تحقق إنجازًا مهمًا.

الفريق أثبت أنّه يمتلك الجودة والإمكانات، ومع وجود الاستقرار والتخطيط الصحيح والتعاقد مع التدعيمات المناسبة، أعتقد أنّ الوحدة قادر على بناء فريق ينافس بقوة من أجل العودة إلى دوري روشن السعودي.

04

برأيك، ما أبرز نقاط قوة كرة القدم السعودية اليوم.. وما أبرز التحديات التي يواجهها المدرب في دوري يلو مقارنة بدوري روشن؟

شهدت كرة القدم السعودية تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة، وأصبحت تستقطب لاعبين ومدربين على مستوى عالمي، إلى جانب وجود استثمارات ضخمة، أسهمت في رفع مستوى الدوري، وزيادة حضوره على الساحة الدولية.