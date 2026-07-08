فيصل بن بندر: باريس فصل جديد في كأس العالم

أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من باريس العاصمة الفرنسية، يمثل بداية فصل جديد في مسيرة البطولة العالمية، مبينًا أن المشروع الذي انطلق من السعودية أصبح منصة دولية تجمع اللاعبين والأندية وناشري الألعاب والجماهير تحت مظلة واحدة؟

وأوضح فيصل بن بندر، خلال المؤتمر الصحافي الافتتاحي للبطولة، التي تنظم خلال الفترة من 6 يوليو الجاري حتى 23 أغسطس المقبل، الذي عُقد في قصر بلدية باريس، الأربعاء، بحضور إيمانويل جريجوار، محافظ المدينة، ومارينا فيراري، وزيرة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية الفرنسية، أن رؤية السعودية هدفت منذ البداية إلى ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية واحدة من أكبر المنافسات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن الرياض ستظل الموطن التاريخي للبطولة، فيما تمثل باريس أول محطة دولية في مسيرة توسعها العالمي.

وبيّن رئيس الاتحاد أن البطولة ستشهد على مدى سبعة أسابيع مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة، تشمل 24 لعبة، على مجموع جوائز قياسي يتجاوز 75 مليون دولار، في أكبر حدث من نوعه في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

من جانبه، أكد رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية، أن نسخة باريس تشكل محطة مفصلية في تطور البطولة، مشيرًا إلى بيع أكثر من 100 ألف تذكرة حتى الآن، وهو رقم قياسي يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على الحدث.

وأوضح رايشرت أن نقل البطولة إلى باريس جاء مع الحفاظ على جوهر المنافسة، مع توفير أفضل تجربة للاعبين والأندية والجماهير، مؤكدًا أن العاصمة الفرنسية تمتلك المقومات اللازمة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، وأنها تمثل الانطلاقة المثالية لأول نسخة تنظم خارج السعودية، مضيفًا أن البطولة توحد مختلف ألعاب الرياضات الإلكترونية تحت منافسة عالمية واحدة، فيما تظل بطولة الأندية القلب النابض للحدث، إذ تتنافس الأندية على لقب أفضل نادٍ للرياضات الإلكترونية في العالم، في نموذج فريد يجمع نتائج مختلف الألعاب ضمن سباق واحد.