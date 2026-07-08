بعد العملية.. هندرسون يعود إلى كانساس

عاد الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، إلى زملائه في كانساس سيتي بعد خضوعه لعملية جراحية في ذراعه المكسورة، إثر ‌إصابته خلال ‌الاحتفالات ​بالفوز ‌على ⁠المكسيك ​في دور الـ ⁠16 من كأس العالم.

وكان ابن الـ36 عامًا انزلق أثناء ⁠محاولته تسلق حاجز في ‌ملعب ‌أزتيكا بمكسيكو ​سيتي، وخضع ‌لاحقًا لعملية جراحية ‌في كانساس سيتي.

وكتب هندرسون على إنستجرام اليوم الأربعاء: «أجريت العملية الجراحية! والآن لنستعد ‌للمباراة الكبرى السبت!».

وأنهت هذه الإصابة ⁠مشاركة ⁠هندرسون مع إنجلترا خلال البطولة، لكن قائد ليفربول السابق يظل جزءًا من تشكيلة توماس توخيل من حيث دوره القيادي.

وتواجه إنجلترا النرويج في دور ​الثمانية ​في ميامي، السبت.