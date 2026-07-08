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فحص طبي

2026.07.08 | 07:29 pm
خضع لاعبو فريق الخلود الأول لكرة القدم، ظهر الأربعاء، إلى فحوص طبية في معسكرهم الخارجي في إسبانيا، استعدادًا للبدء في التحضير الإعدادي قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ الخلود)
فحص طبي

فحص طبي

فحص طبي

فحص طبي