فحص طبي

خضع لاعبو فريق الخلود الأول لكرة القدم، ظهر الأربعاء، إلى فحوص طبية في معسكرهم الخارجي في إسبانيا، استعدادًا للبدء في التحضير الإعدادي قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ الخلود)