ديشامب: المغرب قوية.. وننتظر التحسن الهجومي

سجل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ‌14 هدفًا في كأس العالم، وهو أعلى رصيد في البطولة حتى الآن، لكن المدرب ديدييه ديشامب حثّ لاعبيه الأربعاء على المزيد ​من الفاعلية الهجومية في مواجهة المغرب الخميس ضمن دور الثمانية.

وتشكل المباراة تجددًا للصراع بين الفريقين اللذين التقيا قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر، عندما أنهت فرنسا الانطلاقة التاريخية للمغرب في البطولة، لكن هذه المرة لم يعد المنتخب المغربي مجرد مفاجأة، بل أصبح فريقًا واثقًا يطمح للفوز باللقب.

وقال ديشامب في مؤتمر صحافي: «علينا أن نتحلى بالفاعلية الهجومية. فكل من ‌الفريقين يمتلك ‌نقاط قوة في جميع الجوانب».

وأضاف: «نتمتع بالفاعلية، ​لكن ‌بإمكاننا ⁠تقديم ​ما هو ⁠أفضل في هذا الجانب. أحيانًا تحصل على ست فرص وتسجل هدفين، وأحيانًا تحصل على فرصتين وتسجل مرتين. الأهم أن نكون فعالين».

وتغلبت فرنسا بصعوبة على باراجواي في دور 16 إذ فازت عليها بهدف نظيف بفضل ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي.

وسجل قائد المنتخب الفرنسي سبعة أهداف حتى الآن في البطولة ليحتل المركز الثاني بقائمة ⁠الهدّافين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ‌ثمانية أهداف.

وشكل مبابي وعثمان ديمبلي ومايكل ‌أوليسه وبرادلي باركولا أحد أخطر الخطوط الهجومية ​في كأس العالم.

وتجاوز المغرب دور ‌المجموعات دون عناء كبير، قبل أن يتغلب على هولندا وكندا، ‌المشاركة في استضافة البطولة، ليؤكد مكانته كمرشح حقيقي للفوز باللقب.

وقال ديشامب: «المغرب يختلف عن باراجواي. واجهناهم قبل أربعة أعوام في الدور قبل النهائي. لقد خاضوا نهائي كأس الأمم الإفريقية. لديهم لاعبون من طراز رفيع. إنهم ‌ليسوا هنا للعب فحسب، بل هم هنا للفوز. علينا أن نكون مستعدين وأن نقدم أداء ⁠جيدًا ونحقق ⁠النتيجة المرجوة أمام هذا الفريق العظيم».

وسيتعين على المدرب الفرنسي الانتظار لمعرفة ما إذا كان أوريلين تشواميني لاعب الوسط، الذي يعاني من إصابة عضلية، سيكون جاهزًا في الوقت المناسب للمباراة.

وأوضح: «هو يشعر بتحسن، لكنني غادرت الفندق مبكرًا في الصباح. لا أستطيع أن أقول المزيد. قد يشارك في التدريب اليوم. أما بقية اللاعبين، فجميعهم متاحون».

وعن طلب فرنسا إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها أوليسه في مباراة باراجواي، قال إن الاتحاد الدولي «فيفا» أبلغهم بأن الإنذار لا يزال قائمًا.

ويأتي هذا القرار بعد الضجة التي ​أثارها قرار «فيفا» بتعليق عقوبة ​الإيقاف لمباراة واحدة المترتبة على حصول اللاعب الأمريكي فولارين بالوجون على بطاقة حمراء، وذلك إثر تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.