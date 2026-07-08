الرياض يدشن معسكر النمسا

دشن فريق الرياض الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي الخارجي، الذي ينظم في النمسا أولى حصصه التدريبية، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وفرض البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الفريق، حصة تدريبية داخل الصالة الرياضية، شملت تقوية العضلات، وبعض التمارين، بهدف رفع المخزون اللياقي، على أن تشمل تدريبات صباحية ومسائية.

وكانت بعثة الفريق وصلت مساء الثلاثاء إلى مقر المعسكر في النمسا، إذ كان مدرب الفريق أول الواصلين.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الكرة بـ«مدرسة الوسطى» أسماء الفرق التي سيخوض معها مباريات تجريبية خلال فترة المعسكر، الذي يختتم 28 من الشهر الجاري.

وبدأت إدارة النادي العاصمي أولى خطوات الإعداد للموسم الرياضي الجديد، بتجديد عقد المدرب دولاك، على أن تشمل الأيام المقبلة الإعلان عن الصفقات الجديدة.

وضمن الرياض البقاء في دوري روشن السعودي، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على الأخدود بهدف دون مقابل، مستفيدًا من تعثر فريق ضمك، منافسه على الهبوط، الذي خسر من النصر، بطل الدوري.