مارتا تقصي باوليني.. وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون

تغلبت الأوكرانية مارتا كوستيوك، الأربعاء، بسهولة على الإيطالية جاسمين ​باوليني، وصيفة بطلة ويمبلدون للتنس 2024، بنتيجة 6ـ3 و6ـ2، على الملعب الرئيس، في أجواء شديدة الحرارة، لتحجز مقعدها في الدور قبل النهائي من بطولة ويمبلدون 2026.

وبدت المصنفة 12 في ‌البطولة عازمة ‌على حسم المواجهة ​منذ ‌البداية، إذ ⁠أنهت ​المجموعة الأولى ⁠خلال 36 دقيقة فقط، بعدما كسرت إرسال باوليني لتتقدم 3ـ2، قبل أن تعود وتكسر إرسالها مجددًا، والنتيجة 5ـ3.

وكانت كوستيوك، البالغة من العمر 24 عامًا، ⁠تخوض أول ظهور لها ‌في دور الثمانية ‌في الفردي بويمبلدون ​وأول مباراة ‌على الملعب الرئيس.

وعلى الرغم من خسارتها آخر ‌مواجهتين أمام منافستها المصنفة 13، فإنها استثمرت قوة ضرباتها الأمامية بفاعلية كبيرة لتخرج بفوز مقنع ومثير للإعجاب.

وفي المجموعة ‌الثانية، كسرت كوستيوك إرسال باوليني مجددًا لتتقدم 3ـ1، بينما ⁠عجزت ⁠اللاعبة الإيطالية عن صناعة أي فرصة لكسر الإرسال، لتواصل الأوكرانية تفوقها وتحافظ على إرسالها حتى النهاية.