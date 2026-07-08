سباق فرنسا.. كوي يخطف المرحلة الخامسة
المتسابق الهولندي أولاف كوي يحتفل بالفوز (رويترز)
باريس ـ رويترز 2026.07.08 | 08:48 pm
حقق المتسابق الهولندي أولاف كوي أول فوز له في إحدى مراحل سباق فرنسا للدراجات، الأربعاء، بعدما تفوق على منافسيه في الجزء الأخير ليفوز بالمرحلة الخامسة بعد أن أربك حادث تصادم في اللحظات الأخيرة المجموعة الرئيسة في الكيلومترات الأخيرة.
وعبر متسابق فريق ديكاثلون إيه.جي 2 آر لا مونديال خط النهاية متقدمًا على الألماني ماكس كانتر من فريق إكس.دي.إس أستانة، بينما احتل البلجيكي تيم ميرلييه متسابق فريق سودال كويك ستيب المركز الثالث في نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 158.3 كيلومتر من لانيميزان إلى باو.