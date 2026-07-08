سباق فرنسا.. كوي يخطف المرحلة الخامسة

حقق المتسابق الهولندي أولاف كوي أول فوز له في إحدى مراحل ‌سباق فرنسا ‌للدراجات، ​الأربعاء، ⁠بعدما ​تفوق على ⁠منافسيه في الجزء الأخير ليفوز بالمرحلة الخامسة بعد أن أربك حادث ⁠تصادم في اللحظات ‌الأخيرة ‌المجموعة الرئيسة ​في ‌الكيلومترات الأخيرة.

وعبر ‌متسابق فريق ديكاثلون إيه.جي 2 آر لا مونديال خط النهاية متقدمًا ‌على الألماني ماكس كانتر من فريق إكس.دي.إس ⁠أستانة، ⁠بينما احتل البلجيكي تيم ميرلييه متسابق فريق سودال كويك ستيب المركز الثالث في نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 158.3 ​كيلومتر ​من لانيميزان إلى باو.