الخلود يكتمل في مورسيا

اكتمل عقد لاعبي فريق الخلود الأول لكرة القدم في معسكره الخارجي بمدينة مورسيا الإسبانية بعد وصول اللاعبين الأجانب، الأربعاء، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن اللاعبين الأجانب تأخروا عن الالتحاق بالمعسكر الذي انطلق الأحد بسبب ظروف الطيران.

ويمتد معسكر الخلود في مورسيا لمدة 25 يومًا، وينتهي 29 يوليو الجاري ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، ويتضمن 23 حصة تدريبية صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب الإنجليزي ديس باكنجهام تتخللها ثلاث مواجهات تجريبية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 15 من الشهر الجاري، ومن ثم الباسيتي الإسباني في 21 منه، وبعدها بأربعة أيام يواجه لوتون تاون الإنجليزي.

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، الأربعاء، تركزت على النواحي البدنية، والفنية، وسبقتها الفحوصات الطبية الاعتيادية للاعبين.