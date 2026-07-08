أخضر الناشئات يدشن معسكر الأردن

دشّن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم، الأربعاء، معسكره الإعدادي في عمّان العاصمة الأردنية، استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 17 إلى 25 يوليو الجاري، بمشاركة 7 منتخبات.

ويأتي هذا المعسكر ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني للمنتخب، بهدف رفع الجاهزية البدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل خوض منافسات البطولة.

واستدعى الجهاز الفني 24 لاعبة وهن: دانة البنعلي، جود إبراهيم، مريم الطيار، ريتال حكمي، أروى الرشيد، ديالا سروجي، سوار عمرو، حوراء جلال، ريم المبارك، جود العمودي، هبة أوهاشي، غلا صالح، غدي العتيبي، ريماس أحمد، جوان النصار، ريماس العرادي، حلا الشدوخي، سديم السهيمي، ريما عبد العزيز، كنزي علاء، ديما إبراهيم، يارا الصالح، زينب رضا، دانة الضحيان.

ويستهل أخضر الناشئات مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سوريا 17 يوليو، قبل أن يلتقي منتخب لبنان 19 من الشهر ذاته ، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب الإمارات 21 يوليو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى ملعب الأمير محمد في الزرقاء.

وأكدت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي، أن المشاركة في بطولة غرب آسيا تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير المنتخبات السنية، وقالت: «تمثل هذه البطولة فرصة مهمة للاعبات لاكتساب الخبرة والاحتكاك التنافسي على المستوى الإقليمي، كما تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي في بناء قاعدة قوية من المواهب الشابة، وإعداد جيل قادر على تمثيل الوطن والمنافسة في الاستحقاقات القارية والدولية مستقبلًا. نثق بالإمكانات التي تمتلكها اللاعبات، ونتطلع إلى تقديم مستويات تعكس التطور المتواصل لكرة القدم النسائية السعودية».