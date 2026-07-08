ويلسون أولى صفقات ليدز

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، تعاقده مع الجناح الويلزي هاري ويلسون لمدة أربعة أعوام لدعم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب انتهاء عقده مع فولهام.

ويُعد الدولي الويلزي صاحب الـ 29 عامًا أولى ‌صفقات ليدز خلال ‌فترة الانتقالات ​الصيفية ‌تحت ⁠قيادة ​الألماني دانييل ⁠فاركه مدرب الفريق.

وقال ويلسون، الذي أمضى خمسة أعوام في صفوف فولهام، في بيان: « ليدز ناد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمكان الطبيعي له ⁠هو المشاركة في هذه البطولة، ‌لذا ‌أنا متحمس للغاية للانضمام ​إليه، وآمل أن ‌نقضي معًا أعوامًا حافلة ‌بالنجاحات والإثارة».

ولعب ويلسون دورًا بارزًا مع فولهام الموسم الماضي، إذ سجل 11 هدفًا في 41 ‌مباراة بمختلف المسابقات.

ويعد ويلسون من خريجي أكاديمية ليفربول، ⁠حيث ⁠خاض 66 مباراة مع فريق تحت 23 عامًا، قبل أن يكتفي بظهورين فقط مع الفريق الأول. وبعد عدة تجارب على سبيل الإعارة، أبرزها مع بورنموث وهال سيتي، انتقل إلى فولهام.

ويستهل ليدز مشواره في الموسم الجديد ​بالدوري الإنجليزي الممتاز ​بمواجهة نوتنجهام فورست في 22 أغسطس المقبل.