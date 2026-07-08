حصة نرويجية

يشارك لاعبو المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم في حصة تدريبية بمركز تدريب نادي إنتر ميامي في فورت لودرديل ، وذلك استعدادًا لمواجهة إنجلترا في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، الأربعاء (وكالات)