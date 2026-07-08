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حصة نرويجية

2026.07.08 | 11:05 pm
يشارك لاعبو المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم في حصة تدريبية بمركز تدريب نادي إنتر ميامي في فورت لودرديل ، وذلك استعدادًا لمواجهة إنجلترا في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، الأربعاء (وكالات)
حصة نرويجية

حصة نرويجية

حصة نرويجية

حصة نرويجية

حصة نرويجية

حصة نرويجية

حصة نرويجية

حصة نرويجية