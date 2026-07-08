«الرياضة» تحل مجلس الطائي.. وتكلف الجميل

قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة نادي الطائي برئاسة عمير العمير، وفق ما نشر النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وجاء قرار الوزارة عقب استقالة رئيس وأعضاء المجلس، وفقًا للفقرة «6» من المادة «36» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

كما قررت الوزارة تكليف مجلس إدارة مؤقت برئاسة عارف الجميل، وعضوية سعود آل علي نائبًا للرئيس، وعلي الرشدان عضوًا، استنادًا إلى الفقرة «10» من المادة «95» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأوضح القرار أن المجلس المؤقت سيتولى إدارة شؤون النادي إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويدخل الطائي الموسم الرياضي الجديد منافسات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى على أمل الصعود مجددًا إلى دوري روشن السعودي.