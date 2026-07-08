كيندا يدعم هجوم تشيلسي حتى 2034

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، ضم البرتغالي جيوفاني كيندا جناح سبورتنج لشبونة، إذ وافق اللاعب صاحب الـ 19 عامًا على عقد يستمر حتى عام 2034.

ويصل كيندا إلى ستامفورد ‌بريدج بعد ‌صعود رائع ​مع ‌سبورتنج، ⁠إذ ساعد ​النادي في ⁠تحقيق ثنائية الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي.

وقال كيندا في بيان: «تشيلسي فريق عظيم وأنا متحمس للعب هنا في ستامفورد بريدج، لقد أظهر النادي ⁠ثقته في لاعبين مثلي ‌وأنا فخور ‌بوجودي هنا، وفخور بكوني ​جزءًا منه».

وكان كيندا حصل على ‌لقب أفضل لاعب شاب في الدوري البرتغالي في عام 2025، وخاض 86 مباراة في جميع ‌المسابقات مع سبورتنج خلال عامين. وأصبح أصغر هداف في ⁠تاريخ ⁠سبورتنج، وكذلك أصغر لاعب برتغالي يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

ومثل كيندا البرتغال عبر منتخب تحت 21 عامًا، واختير ضمن تشكيلة أفضل لاعبي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا في عام 2025.

ويستهل تشيلسي موسمه في الدوري ​الممتاز بمباراة ​خارج ملعبه أمام فولهام 24 أغسطس المقبل.