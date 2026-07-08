منصب المفرج يشغل الهلاليين

تفاضل إدارة نادي الهلال بين تعليق منصب المدير التنفيذي لكرة القدم خلال المرحلة الحالية، أو المضي في تعيين مدير تنفيذي أجنبي، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتجاه الأقرب داخل النادي يتمثل في إسناد المنصب إلى اسم أجنبي، على أن يتولى ريتشارد هيوز المدير الرياضي الجديد، وفريق عمله اختيار المرشح المناسب.

وبيّنت المصادر أن أسماءً سعودية طُرحت ضمن الخيارات، يتقدمها نواف التمياط وعمر الغامدي، إلا أن التوجه الحالي يميل إلى الخيار الأجنبي.

وأضافت المصادر أن القرار النهائي بشأن المنصب سيُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال هيكلة الإدارة الرياضية في النادي.

وكان فهد المفرج شغل منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في الهلال لأعوام، قبل أن يرحل للعمل ضمن المنتخب السعودي، فيما أعلن الهلال أخيرًا تعاقده مع المدير الرياضي الإنجليزي ريتشارد هيوز لقيادة الإدارة الرياضية بالنادي.

يذكر أن الهلال أعلن تعاقده مع الإنجليزي سايمون فرانسيس لشغل منصب المدير الفني لكرة القدم وتشكيل إدارة رياضية تتبع له حيث تشرف على السوق الصيفي للنادي الأزرق العاصمي.