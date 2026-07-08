أموريم: صفقة راموس رسالة ميلان الجديد

قدّم البرتغالي روبن أموريم، المدرب الجديد لفريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، الأربعاء، التعاقد مع مواطنه المهاجم جونزالو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، باعتباره «رسالة» تجسّد هوية النادي الجديدة التي يسعى إلى بنائها.

وقال أموريم خلال أول مؤتمر صحافي له كمدرب للنادي اللومباردي: «جونزالو راموس أكثر من مجرد لاعب، إنه رسالة تؤكد أننا نريد لاعبين يؤمنون بالفريق».

وأضاف المدرب البرتغالي: «عندما يشاهده الناس يتحدثون عن موهبته، أما أنا فأرى لاعبًا يقدم الأداء نفسه سواء شارك خمس دقائق أو كان أساسيًا. عندما يلعب، يعطي كل ما لديه من أجل الفريق، وبما أننا نريد اللعب بأسلوب هجومي والضغط العالي وفرض السيطرة، فمن المهم امتلاك مهاجم بهذه العقلية».

وأنفق ميلان 84.5 مليون دولار أمريكي للتعاقد مع راموس، البالغ من العمر 25 عامًا والذي لم ينجح في فرض نفسه لاعبًا أساسيًا مع سان جيرمان المدجج بالنجوم، ووقّع عقدًا مع النادي الإيطالي يمتد حتى يونيو 2031.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي، بعدما فقد المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا إثر خسارته في المرحلة الأخيرة، وهي النتيجة التي كلفت المدرب ماسيميليانو أليجري منصبه.

وقال أموريم: «لا أريد الحديث عن الماضي لأن لدي احترامًا كبيرًا لأليجري، لكن يمكنني وصف الطريقة التي أريد أن يلعب بها فريقي: السيطرة على المنافسين، الضغط العالي، وإثارة حماس جماهيرنا».

ويأمل المدرب البرتغالي في تحقيق ذلك بوجود الكرواتي لوكا مودريتش ضمن تشكيلته، رغم أن اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا لم يحسم بعد قراره بشأن مواصلة مسيرته وتجربته مع ميلان التي بدأت الصيف الماضي.

وقال أموريم: «تحدثت معه مرتين بالفعل، وسيكون مهمًا لنا من أجل امتلاك استحواذ أكبر على الكرة. لا أقول إنه سيلعب كل المباريات، لكننا نرغب بشدة في وجوده معنا».