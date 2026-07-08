بعد أولارندو.. الاتحاد يختبر المعسكر أمام بالماس

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهة تجريبية أمام لاس بالماس الإسباني ضمن برنامجه الاعدادي خلال معسكره في مدينة ماربيا الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تحضيراته للموسم الجديد.

وتجرى مباراة لاماس بالماس في 25 يوليو الجاري حسبما كشف عنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأربعاء.

وقبلها بأربعة أيام، يدشن الفريق الاتحادي مواجهاته التجريبية بلقاء أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وتتبقى مباراة ثالثة وأخيرة حسب برنامج المعسكر سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وينطلق معسكر «النمور» في ماربيا 14 من الشهر الجاري ويستمر حتى 31 منه.

إلى ذلك، يدشن الفريق الاتحادي تدريباته على ملعبه، الخميس بعد خضوع اللاعبين إلى الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية خلال اليومين الماضيين.

وبدأ الاتحاد المرحلة الأولى من تحضيراته في غياب لاعبيه الدوليين حسن كادش، وصالح الشهري والجزائري حسام عوار بسبب منحهم راحة إضافية بعد مشاركتهم الدولية في كأس العالم 2026 الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما يغيب أيضًا الهولندي ستيفن بيرجوين والمالي محمدو دومبيا وطلال حاجي وسعد الموسى الذين يخضعون إلى برامج علاجية وتأهيلية نظير معاناتهم من إصابات لحقت بهم خلال الموسم الماضي.