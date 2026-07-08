أسبوع الموت الأحمر

يقال بأن معنى مثل الموت الأحمر: أي المليء بالمشقة والتعب، وبصراحة من صباح اليوم الخميس يبدأ الموت الأحمر، وصراع القارات، وحرب النجوم في مونديال 2026، بعد أن خرجت الدول المنظمة من المنافسة في دور الـ 16 كندا وأمريكا والمكسيك.

ولو قلنا صراع القارات فإن أوروبا لاتزال سيدة القارات، وعاصمة كرة القدم في العالم، إذ تأهل إلى دور الثمانية 6 منتخبات أوروبية، في حين تأهل منتخبان فقط من باقي قارات الكرة الأرضية.

وطالما الحديث عن المتأهلين الجنوبي والإفريقي، فلا بد من الإشادة بمنتخب المغرب الذي سيلتقي بمنتخب فرنسا، والذي بات أحد أشرس المنتخبات الأوروبية، وصاحب حضور في نهائيات متتالية 2018-2022 مع استقرار فني من قبل المدرب ديديه ديشامب، وإن أدخل كثير من الأسماء المؤثرة والشابة خلال هذه النهائيات الثلاث من أبناء الجاليات والمواليد في فرنسا بعدد لم يشهده أي منتخب أوروبي من قبل.

وأتصور بأن منتخب المغرب لن يكون صيدًا سهلًا للديوك الفرنسية، إذ بات يملك الخبرة والقوة والدراية الكاملة من خلال تجربته السابقة في مونديال قطر على عكس المنتخبات الإفريقية التي خرجت مؤخرًا أمثال مصر والرأس الأخضر وكوت ديفوار والسنغال، ولو ذهبنا للمنافسة الأخرى بقي من القارة الجنوبية منتخب الأرجنتين الذي سيعاني في المرحلة القادمة هذا إذا تغلب على سويسرا بعد أن خرج من عنق الرأس الاخضر ومنتخب مصر، فسيجد أصدقاء ميسي أمامهم منتخبات فولاذية بنكهة أوروبية إنجلترا أو النرويج، فيما بات الطريق مفتوحًا أمام إسبانيا لتصل إلى الدور القادم لتلتقي الفائز من المغرب وفرنسا، وقبل الختام سنطالع أسبوعًا جميلًا وشيقًا إذ سلمنا من تدخل غرفة VAR، وقرارات حكام متواضعين.