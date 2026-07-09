المرة الأولى.. فيري وزفيريف إلى نصف نهائي ويمبلدون

بلغ البريطاني آرثر فيري الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون، مواصلًا مشواره في ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب لمواجهة الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف الثالث عالميًا وبطل رولان جاروس، بعدما حجزا مكانهما بين الأربعة الكبار الأربعاء، بفوزهما على الإيطالي فلافيو كوبولي العاشر 6-4 و7-6 و6-0 والأمريكي تايلور فريتس السابع 6-4 و6-2 و6-2 تواليًا.

وحقق فيري، المصنف 114 عالميًا، إنجازًا غير مسبوق بعدما أصبح أول لاعب يشارك ببطاقة دعوة يبلغ نصف نهائي منافسات الرجال في نادي عموم إنجلترا منذ الكرواتي جوران إيفانيسيفيتش الذي توج باللقب عام 2001.

وبات فيري على بُعد انتصارين فقط من معادلة إنجاز إيفانيسيفيتش، وأن يصبح أول لاعب بريطاني يتوج بلقب فردي الرجال في ويمبلدون منذ آندي موراي عام 2016.

ويُعد فيري ثالث أقل لاعب تصنيفًا يبلغ نصف نهائي ويمبلدون منذ عام 1985، بعد التشيكي فلاديمير فولتشكوف الذي كان يحتل المركز 237 عالميًا عام 2000، وإيفانيسيفيتش الذي كان في المركز 125 عالميًا عام 2001.

من جهته، حجز زفيريف مقعده في نصف النهائي للمرة الأولى في نادي عموم إنجلترا، بعدما تغلب بسهولة على فريتز بثلاث مجموعات، منهيا سلسلة من سبع هزائم متتالية أمام منافسه.

وكان اللاعب الألماني قد فشل في تجاوز ثمن النهائي خلال مشاركاته التسع السابقة في البطولة الإنجليزية.

وبات زفيريف ثالث لاعب ألماني في عصر الاحتراف يبلغ نصف النهائي في البطولات الأربع الكبرى، بعد بوريس بيكر ومايكل شتيش، علمًا أن الأخير كان آخر ألماني يحرز لقب ويمبلدون للرجال عام 1991.

ويعد زفيريف، صاحب الـ 29 عامًا، المرشح الأوفر حظًا أمام فيري في نصف النهائي الجمعة، في انتظار المتأهل من مواجهة الإيطالي يانيك سينر حامل اللقب والمصنف الأول عالميًا أو الصربي نوفاك ديوكوفيتش.