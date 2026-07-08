الدرعية يخطف القرني وماطر من النصر

توصلت إدارة نادي الدرعية إلى اتفاق مع محسن القرني، مدرب فريق النصر تحت 17 عامًا لكرة القدم، ومساعده إبراهيم ماطر، للإشراف على الجهاز الفني لفريق تحت 21 عامًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويأتي التعاقد ضمن خطة النادي لإعادة تشكيل الأجهزة الفنية للفئات السنية، بالتزامن مع استعداداته للموسم المقبل، في إطار مشروع تطوير قطاع كرة القدم بالنادي.

ويملك القرني تجربة في العمل مع الفئات السنية بنادي النصر، إذ قاد فريق تحت 17 عامًا خلال الموسم الماضي، فيما عمل إبراهيم ماطر مساعدًا له ضمن الجهاز الفني، قبل انتقالهما إلى الدرعية.

ويعمل الدرعية على تعزيز العمل في قطاع الفئات السنية بالتوازي مع مشروع الفريق الأول، بعد صعوده إلى دوري روشن السعودي.